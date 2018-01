Catherine Mazoyer y su quiebre con Sebastián Carter: “Nadie quiere que lo graben en una situación así. Fue horrible”

La actriz Catherine Mazoyer se refirió hoy en conversación con el matinal Bienvenidos de Canal 13, al duro proceso de separación que tuvo con su ex pareja, el periodista y ex “Amor Ciego”, Sebastián Carter.

Mazoyer, dijo que en la relación permitió cosas que no se deben y planteó que “¿por qué me pasó esto? ¿por qué yo me involucré de esta manera?, ¿por qué me desplacé yo de esta manera? ¿por qué me anulé o permití ciertas cosas que no debí haber permitido?”

“Tiene que ver conmigo, con problemas que vengo arrastrando desde mi infancia, con autoestima, inseguridades y que eso perjudica al momento de enfrentarte a una relación”, dijo la actriz.

Sobre lo mediático de su ruptura con Carter, Mazoyer dijo que “yo asumo y este fue un error mío. Este asunto se hizo público por una publicación que hice en Facebook”.

“Se iba a hablar igual. Yo sabía que ese tema lo iban a tratar igual y obviamente había muchas mentiras dando vueltas, entonces preferí hablar” dijo la actriz, quien además recordó que “nadie quiere que lo graben en una situación así. Fue horrible”.