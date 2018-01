El encuentro entre Kelly Clarkson y Steve Carell que hizo revivir una emblemática escena de "Virgen a los 40"

La cantante estadounidense Kelly Clarkson y el actor Steve Carell fueron protagonistas de un especial reencuentro durante los Globos de Oro, el que hizo revivir una emblemática escena de la recordada película "Virgen a los 40".

Es que la artista fue parte de una de las escenas más hilarantes de la cinta de 2005, donde el personaje encarnado por Carell debe someterse a una dolorosa depilación en su pecho.

Durante la escena, el hombre que no había tenido relaciones sexuales a sus 40 años lanzaba gritos de dolor e insultos mientras se le retiraba la cera. En medio de esto, expresa un fuerte "Ahhhh KellyClarkson!!!".

Desde aquel momento, Clarkson quiso encontrarse con Carell, pero aquella reunión no se concretó por 13 años. La larga espera concluyó anoche, y quedó reflejada en una foto que el propio actor compartió en su cuenta de Twitter.

"Finalmente", escribió, en una publicación que estaba acompañada de una foto de ambos. Ella, por su parte, calificó el encuentro como "uno de mis momentos favoritos de mi vida".

One of my favorite moments of my life! I love you and your lovely wife! #ahhhhhhhstevecarellhttps://t.co/oCl6wiSRoj