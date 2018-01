Vale Roth envió mensaje para quienes sufren anorexia y bulimia: "No se hagan más daño"

La bailarina Valentina Roth envió un mensaje para las personas que sufren anorexia y bulimia, trastornos alimenticios que han llevado a la muerte a miles de jóvenes en el mundo entero.

En su cuenta de Instagram, la ex "Calle 7" mostró una secuencia de fotos, en donde compara el cuerpo que tenía hace algunos años -donde destacaba por su delgadez casi extrema- y el actual, el que ha cultivado debido al fitness.

"Yo luché 9 años contra la anorexia y bulimia. Llegué a pesar 43 kilos (midiendo 1.68). Pasé por muchos psicólogos y psiquiátras, y en verdad estaba todo en la mente porque si yo no quería ver la realidad y cambiar mi mentalidad no tenía sentido asistir a esas terapias", señaló.

Tras esto, Roth relató que "un diá me levante sintiendo que me moría, sin fuerzas ni para caminar y dije ok chao no más. Costó pero lo logré. Y sí chicas, sí se puede!!!!".

"Si quieres puedes es tu cuerpo tienes que cuidarlo no maltratarlo. No se hagan más daño y si piensan que es demasiado tarde para salir de su problema están equivocadas nunca es tarde!!!. Vamos, ustedes pueden son hermosas quiéranse , respétense. Si yo pude salir sola de esto ustedes también", cerró.