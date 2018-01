Hugh Jackman protagonizó el primer meme del año tras perder un Globo de Oro

Las premiaciones de Hollywood son la fuente principal para los memes y las bromas en internet. Y fueron justamente los últimos Globos de Oro quienes dieron una notable imagen, la que llegó por cortesía del actor australiano Hugh Jackman.

Es que Wolverine de los "X-Men" estaba compitiendo por un trofeo a Mejor Actor de Comedia o Musical por la cinta "The Greatest Showman". Lamentablemente para él, el premio quedó en manos de su colega James Franco por su participación en el film The Disaster Artist.

La cara de Jackman durante el discurso de Franco inmediatamente se transformó en viral, generando varios comentarios por lo triste y desconcertado que lucía.

Hugh Jackman’s face realizing he just lost to this guy: pic.twitter.com/nWPhWQvNzs

Be as honest in your life as Hugh Jackman's face when he loses an award. pic.twitter.com/c1XecjM5hk