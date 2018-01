James Franco recibió denuncias por acoso sexual la misma noche que ganó los Globos de Oro

El actor James Franco vivió una jornada de contraste durante la última noche de los Globos de Oro, ya que mientras recibía su premio como "Mejor Actor de Comedia o Musical" por la cinta "The disaster artist" era denunciado por abuso sexual.

Las acusaciones, que se entregaron a través de las redes sociales, fueron lanzadas por otras tres actrices, quienes afirmaron que Franco se sobrepasó con ellas y con otras amigas.

La primera en revelar las denuncias fue Ally Sheed, reconocida por su participación en la película "El Club de los cinco", quien en publicó mensajes en su Twitter. "James Franco ganó.Por favor nunca me pregunten porqué dejé la industria del cine y la televisión", señaló, en escritos que luego eliminó.

Luego apareció Sarah Tither-Kaplan, quien afirmó que el actor la acosó durante el rodaje de la cinta "The long home". "Hey James Franco, bonito pin de Time's Up en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace unas semanas me decías que mi desnudo completo que me hiciste hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque había firmado un contrato? El tiempo se ha acabado para eso", escribió.

Tither-Kaplan hizo referencia a la campaña "Time's Up", encabezada por mujeres de Hollywood en contra del acoso sexual, y a la que Franco se sumó al vestirse de negro y lucir una chapa con su logo.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan?? (@sarahtk) 8 de enero de 2018

La tercera mujer que lo denunció fue la actriz y directora Violet Paley. "Bonito pin de Time's Up, ¿Recuerdas cuándo me bajaste la cabeza en tu coche contra tu pene expuesto y la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuese contigo a tu hotel cuando tenía 17 años?", señaló.