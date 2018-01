Angie Jibaja lanzó canción a través de Spotify

La exchica reality Angie Jibaja lanzó su primera canción a través de la plataforma Spotify. Se trata de "Dama con calle", un sencillo que ya había presentado en su paso por "Doble Tentación" de Mega donde ingresó junto a su expareja Felipe Lasso

El tema que pertenece al género del reggaetón se refiere a una mujer que no cree en el amor y usa a los hombres por el dinero. Por eso mismo, la cantante peruana hizo una aclaración sobre este sencillo.

“Siempre he estado con los chicos por amor y no por interés, pero las canciones no las puedo hacer pensando en mí, sino enfocándome en lo que veo”, dijo a Radio Agricultura

Agregó que "Dama Con Calle" es una mujer que representa a quienes están dolidas y no creen en el amor: "Que están tan despechadas, tan dolidas y tan maltratadas que terminan optando por este tipo de situaciones”.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado Jibaja volvió a las redes sociales luego que intentara suicidarse y posteriormente, fuera internada en un hospital psiquiátrico.

Usando su cuenta de Instagram ahora la modelo se ha enfocado en la música y ha compartido también algunos adelantes de sus giras por el Perú.