Krishna de Caso y su embarazo a los 42 años: "No me complicó"

Con una foto en Instagram de su avanzado embarazo, la animadora Krishna de Caso confirmó que será madre por segunda vez a sus 42 años.

En una entrevista a LUN , la hija de Eli de Caso señaló que ya tiene 24 semanas (seis meses), en un proceso que ha vivido de manera diferente a la llegada de su primer hijo, que se llama Martín.

"Este embarazo ha sido súper distinto al otro. En esa época mi cuerpo no cambió, usaba mi misma ropa. Ahora tuve que comprarme ropa maternal y zapatillas de un número más, he subido ocho kilos. Y ahora me dieron náuseas desde el primer día", señaló.

De Caso también afirmó que el factor edad no la complicó. "Los 40 son como los 30 de antes. Estoy saludable, incluso el doctor me dijo que podrían haber sido dos porque a esta edad es súper probable tener mellizos. Yo decía ¡broma!", agregó.

La guagua que viene en camino no tiene nombre, pero la ex panelista de "SQP" adelantó que no comenzará con la letra A, ya que con el apellido de su marido (Cortés) tendría el acrónimo ACDC.