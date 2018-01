Kel Calderón impactó en Instagram con osado semidesnudo

Kel Calderón nuevamente impactó a sus seguidores con un osado semidesnudo, el que públicó durante este miércoles en su cuenta de Instagram

La imagen muestra a la egresada de derecho sin ropa de la cintura para abajo y luciendo una polera amarilla. "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?", escribió la celebridad, en un texto en inglés que hacía referencia al "espejito, espejito" de Blancanieves.

A pocas horas de su publicación, la foto sumó más de 50 mil "me gusta" y variados comentarios en la plataforma.

Al inicios de este año, la hija de Raquel Argandoña había llamado la atención por otra llamativa fotografía, que la mostraba de espaldas y sin sostén en una playa.