Máximo, hijo de Cecilia Bolocco: "No tengo nada que ver con mi papá"

Ayer El joven de 14 años aseguró en las redes sociales que "con suerte" habla con el ex presidente argentino Carlos Menem.

Máximo Menem Bolocco, el hijo de la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco y el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, entregó una potente declaración en las redes sociales donde aclara la relación que mantiene con su padre.

En un texto que apareció en sus historias de Instagram, el joven de 14 años salió a responder a quienes lo critican por su vínculo con el actual senador trasandino.

"Esto va para los argentinos. No tengo nada que ver con mi papá. Con suerte hablo con él y no sé en qué problema esté metido pero no tiene nada que ver conmigo", expresó.

Menem Bolocco agregó que "créanme, no me puede importar menos, así que todos los comentarios malos de él paren de comentarlos y pónganselos a él porque ya me tiene chato".

Máximo había mantenido un perfil bajo en sus primeros años de vida, apareciendo de forma esporádica en algunos eventos junto a su madre, por lo que esta declaración a través de las redes sociales sería un verdadero debut mediático.