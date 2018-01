Eric Clapton confesó que se está quedando sordo

El guitarrista inglés Eric Clapton confesó que debido a la tinnitus está quedando sordo, lo que se sumó a su problema nervioso que mantiene debilitada sus manos y afecta su desempeño musical.

En una entrevista a BBC Radio 2, el ex integrante de The Yardbirds y Cream que dijo que "todavía pienso trabajar. Estoy haciendo algunos conciertos. Voy a hacer un show en el festival Hyde Park en julio. La única cosa que me preocupa ahora es estar en mis setenta y ser competente".

Tras esto, Clapton expresó que "me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos sencillamente trabajan. Espero que la gente venga a verme por algo más que por ser una curiosidad. Sé que es parte de esto, lo que me sorprende es que todavía esté aquí".

El artista, de 72 años, tiene el mismo mal que padecen otros artistas como Pete Townshend, guitarrista de The Who, Neil Young y Luis Miguel, quienes quedaron con problemas auditivos tras su intensa exposición a los ruidos fuertes.