Pamela Díaz defendió los dichos de Leonardo Véliz y provocó la sorpresa de Karina Álvarez

(La cara de Karina Alvarez es sublime)

Su rostro lo decía todo. La periodista Karina Álvarez quedó sorprendida luego que Pamela Díaz defendiera los dichos del exfutbolista Leonardo "Pollo" Véliz sobre los piropos , los que fueron criticados y considerados como machistas.

Mientras hablaban del tema en el matinal "La Mañana" de Chilevisión, se analizó el tema del acoso sexual y la frase del también entrenador, quien afirmó que "ellas (las mujeres) muestran y muestran y uno no es de plasticina".

"Lo que me pasa, es que no lo encuentro tan grave, porque no está diciendo nada tan malo. No está agrediendo a nadie, no da el nombre de nadie, hace un genérico de algo y dice que hay mujeres que muestran y muestran y sí, hay momentos y momentos para mostrar, hay gente que la encuentro enferma de desubicada, a otras no", expresó la "Fiera".

Álvarez inmediatamente mostró su desacuerdo. "¿Pero eso autoriza a un hombre a creer que tiene derechos? Porque él dijo, 'no soy de plasticina'", le preguntó.

Díaz replicó con la siguiente frase: "Es hombre, y en general el hombre es más carnal y eso no significa que sea una falta de respeto".

La reacción de la conductora de Chilevisión Noticias ante los dichos de la morena la transformó en Trending Topic en Twitter.