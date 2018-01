Pamela Díaz: "Soy cartucha, no me gusta hablar de sexo"

Pamela Díaz realizó una evaluación en La Cuarta, sobre su primera semana en la animación del programa "La Noche es Nuestra" de Chilevisión y, reiteró que hay temas que no le gusta abordar en televisión.

. No me interesa de qué porte tiene el pene Juanito Pérez u otro" dijo Díaz.

"La Fiera" además dijo que le da lo mismo que le digan "cartucha". "Porque sí, soy cartucha en algunas cosas. A mí no me llama la atención hablar del miembro, de si te acostaste o no, si te gusta o no te gusta tal posición, si fue tu primera vez o la segunda, no me interesa, me desagrada".

Respecto del programa, Pamela Díaz dijo que "nos ha ido bastante bien. Hay harto movimiento en las redes sociales y hemos tenido grandes invitados".

"Los resultados hablan por sí solos. A la gente le gusta el programa porque es distinto. Aquí puede reirse. Han llamado varios rostros porque quieren ir al programa y eso nos tiene muy contentos" dijo la animadora de "La noche es nuestra".