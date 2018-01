Julia Fernández tras quiebre con Ignacio Lastra: "Obvio que tengo ganas de verlo, pero él no lo quiere así"

La modelo Julia Fernández, quien oficializó su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar, dijo que quiere conversar con su ex pareja, el modelo Ignacio Lastra, luego del quiebre de su relación entre ambos y planteó que el 2017 fue un año difícil para ella, pero que "no me derrumbó, sino ser mucho más fuerte que antes".

Fernández dijo en conversación con LUN, que Lastra, quien permanece hospitalizado tras el grave accidente automovilístico que ambos sufrieron en septiembre, en el que él resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo, conoce de su candidatura a reina y que, aunque "no puedo hablar de su opinión, siempre he sentido apoyo de él".

"Sinceramente espero encontrarlo una vez que esté de alta y ahí hablar de cómo está todo. Tenemos una conexión fuerte, sufrimos un cambio juntos y eso es inevitable" dijo Fernández.

Respecto de su estado de ánimo tras la separación, la modelo sostuvo que "no todos son flores, no todo es perfecto, pero no me puedo quedar sufriendo. Se nota que él está bien por las cosas que sube a sus redes sociales. Si él lo está ¿por qué yo no? Él es mi ejemplo".

La modelo también dijo que a veces tiene ganas de ir a ver a Lastra y que el miércoles "me di una pasadita (por la clínica) para hacer una oración. Obvio que tengo ganas de verlo, pero él no lo quiere así".

"Voy a empezar a vivir sola. Por fin conseguí un departamento, porque siempre viví con otras personas, parejas. Es un cambio grande y estoy contenta" dijo Julia Fernández sobre su futuro inmediato.