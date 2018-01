Equipo de "Mucho Gusto" la gozó en matrimonio de Daniel Sagüés

El director de "Mucho Gusto", Daniel "Huevo" Sagüés, se casó el fin de semana con Fernanda Landea, y los rostros del matinal lo acompañaron en la boda, que fue calificada como "glamorosa".

Luis Jara, Katherine Salosny, Patricia Maldonado, José Miguel Viñuela, Karla Constant, María José Quintanilla, Joaquín Méndez y Karol Dance -que ofició de DJ-, y otros del equipo llegaron hasta El Rincón en Calera de Tango para celebrar la unión. Los compañeros disfrutaron sacándose fotos durante la fiesta, que estuvo animada por Tommy Rey y Luis Jara.

Patricia Maldonado contó a LUN que "hace mucho tiempo que yo no lo pasaba tan bien en un matrimonio. Fue perfecto, todo muy entretenido, la música, la familia, la comida rica. Yo me fui a las 2 de la mañana y eso que acostumbro a desaparecer de todos lados tipo once, pero esta fiesta era para quedarse".

El director dijo que "más allá de un matrimonio esto fue la consolidación de la familia que armamos y quisimos compartirlo con los amigos".