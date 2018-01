Alejandra Fosalba recordó incómodos momentos en escenas eróticas con Francisco Melo y otro actor

En el programa La Divina Comida de Chilevisión, la actriz Alejandra Fosalba, confesó la incomodidad que le generan las escenas eróticas y recordó incómodos momentos junto a Francisco Melo y a otro actor que no identificó.

Fosalba dijo que ese tipo de escenas "me complica ene" y planteó que "no es como para mí".

Sobre una de sus peores experiencias, Fosalba recordó una escena con Francisco Melo.

"Mi hija tenía dos meses, primero no me sentía cómoda con mi cuerpo, estaba dando pechuga.Tuve que hacer una escena con Pancho Melo, que yo estaba arriba de Pancho Melo, entonces le digo 'Pancho, por favor tápame la guata y tápame la pechuga que me da plancha'. Imagínate la escena" dijo la actriz.

Alejandra Fosalba, además, planteó que entre los actores que trabajn juntos a menudo, se genera cierta constumbre al realizar escenas románticas, pero que las cosas a veces se complican cuando llegan nuevos intérpretes a los equipos de trabajo.

"Me pasó una cosa" dijo la actriz, quien contó que "llegó y le doy un beso, y como ya estábamos en esta, voy y me acerco y le doy el medio beso y le pasaron cosas. Sí".

Cuando le preguntaron si ella sintió que al otro actor "le pasaron cosas" Fosalba recordó: "sí y le dije... '¿qué pashó?".

"Le dije '¿qué pasho?' y se cagó de la risa" recordó la actriz.