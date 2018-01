El insólito mensaje que recibió Valentina Roth tras comprar una pizza

La exchica Yingo Valentina Roth publicó un insólito mensaje que recibió tras ordenar una pizza en Santiago. La chica fitness contó mediante su cuenta de Instagram que le llegó un mensaje por WhatsApp luego que le entregaran su comida, en donde un joven desconocido le advirtió que había escupido su pedido.

Valentina compartió el pantallazo del mensaje y además, la imagen de este desconocido que ella asume es el repartidor de la pizza.

"Esto es insólito. Pedí una pizza exactamente a pizza Hut de Guarda Vieja y resulta que aparte de filtrar mi número este niño me manda ese mensaje diciendo que me había escupido la pizza. ¿Que harían ustedes? Pd: Ahora me esta llamando diciendo que sabe mi dirección y que si me pasa algo es por culpa mía", publicó la exYingo.