[VIDEO] Nicolás Larraín por "Cuchillo" Eyzaguirre: "Cree que él es CQC"

El conductor Nicolás Larraín habló de su exclusión del retorno de "CQC", espacio que retornó para las últimas elecciones por las pantallas de Chilevisión, y que estuvo liderado por el periodista Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre.

En el programa "Síganme los buenos" de Canal VIVE!, quien liderara el espacio de humor desde su primera salida al aire, afirmó que el otrora notero fue el que gestionó la venta del programa a Turner.

"Era 'Cuchillo' (Eyzaguirre), fundamentalmente era 'Cuchillo'. Y después fue, lo vendió a Chilevisión algunos capítulos, y él quería sentarse al medio. Por lo tanto, no me extrañó que no me llamaran", expresó.

Larraín continuó con sus dichos y señaló que "yo creo que Sebastián, en su proceso de CQC, cree que él es CQC y que todo el resto perdimos el 'conejo'. Le puede quedar un poco de CQC a Iván Guerrero, le puede quedar un poco a (Fernando) Lasalvia. Él cree que representa el mejor espíritu de CQC en la bravura de lo que dice y lo que enfrenta. Entonces, cree que todo el resto nos calmamos".

Eyzaguirre fue el animador del programa en compañía de Jean Philippe Cretton y Gonzalo Feito, en un retorno que recibió algunas críticas de quienes los seguían desde su primera época.