Sergi Arola aclaró su situación: "Sería inmoral decir que estoy arruinado"

Ayer El ex jurado de "MasterChef" reconoció que está complicado por las deudas y aseguró que no está "suplicando" por un trabajo.

El chef español Sergi Arola, que fue jurado en la última temporada del programa "MasterChef" de Canal 13, aclaró su situación luego que medios de su país aseguraran que estaba "arruinado" debido a sus deudas

En una entrevista a El País , el cocinero expresó que "sería inmoral decir que estoy arruinado. Mientras tenga dos manos trabajaré para pagar las deudas a mis acreedores".

El rumor se basó en una foto que lo mostraba en las afueras de un hospital, donde supuestamente se estaba tratando una crisis de ansiedad. "Tuve una conversación muy acalorada con un amigo durante hora y media y al terminar noté que tenía el brazo dormido. Estaba solo y me asusté. Me puse unas botas, unos vaqueros y un gorro y me fui al hospital. Me hicieron un electro que dio bien. Horas después estaba cenando en un restaurante con mis dos hijas. A partir de esa imagen se ha liado todo", puntualizó.

Arola sí admitió que está pasando por dificultades económicas, pero señaló que trabajo no le ha faltado, aunque de estar a cargo de grandes restorantes ahora solo asesora a un local de lujo en Portugal.

"Ahora me gano la vida de otra manera", expresó, descartando que sus problemas se deban al fin de su relación personal y profesional con Sara Fort, de quien se divorció hace seis años.

"Dicen que estoy así por culpa de dos mujeres. Eso no es verdad y me indigna que se diga eso y quiero aclararlo. Una es la madre de mis dos hijas y la otra es la mujer de mi vida a la que amo y amaré", afirmó, aludiendo a su actual pareja, Silvia Fominaya.