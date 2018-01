Mariela Montero aseguró que hackearon su Twitter con polémico mensaje sobre la visita del Papa

La actriz argentina Mariela Montero aseguró que su cuenta de Twitter fue hackeada, luego que fuera criticada por un polémico mensaje sobre la visita del Papa Francisco a Chile.

"Chilenos traidores trataron muy mal a Santo Padre, siento verguenza @Pontifex_es. Me dieron lastima", fue el mensaje que apareció en su cuenta.

En Instagram la ex chica reality salió al paso, aclarando que "tengo mi cuenta de Twitter hackeada hace más de un mes y por motivos de trabajo y viajes no he tenido tiempo de hacerme cargo".

También anunció que "mañana (hoy) mismo voy a poner mi denuncia a la PDI junto a mi abogado para aclarar este injusto episodio".

La joven sostuvo que "jamás me metería con la religión de nadie, soy muy respetuosa de eso y como una mujer cristiana confío plenamente que Dios me ayudará a solucionar este problema".