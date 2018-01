Variety incluyó a "Una mujer fantástica" en su lista final de posibles ganadoras del Oscar

La revista Variety incluyó a la película "Una Mujer Fantástica" de Sebastián Lelio en su lista final de favoritas para el Oscar a Mejor Película Extranjera.

La publicación realizó sus estimaciones para todas las categorías y, junto a la cinta protagonizada por Daniela Vega, escogió a "In the Fade" de Fatih Akin (Alemania); "Loveless" de Adrey Zvyagintsev (Rusia); "The Wound" de John Trengove (Sudáfica) y The Insult de Ziad Doueiri (Líbano).

"Una Mujer Fantástica" se coronó recientemente en los Premios Forqué como la mejor película latinoamericana. El martes 23 de enero se dará a conocer la lista de las cinco nominadas a la estatuilla.