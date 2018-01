José Miguel Viñuela relató experiencia con sacerdote: “Nos tirábamos en pelota a la piscina y el cura nos sacaba fotos”

“En mi caso me toca conocer esto muy de cerca. Varios papas se van a sentir identificados”, comenzó a relatar José Miguel Viñuela en el programa de hoy del matinal “Mucho Gusto”, cuando conversaban sobre el caso del cuestionado obispo Juan Barros.

Según comentó cuando estaba en séptimo básico en un colegio jesuita de la capital solían hacer paseos a una casa de retiro. “tenía una piscina y a nosotros nos llevaban en cuadrillas de alumnos, íbamos y de repente un sacerdote que estaba allá nos decían ´ ¿quieren bañarse en pelota?´, y nosotros que éramos chicos decíamos '¡ya que entrete!, puros hombres'.”, dijo

Sin embargo, hoy reflexionó sobre lo que vivió. “Yo me acuerdo perfectamente que nos sacábamos la ropa, nos tirábamos en pelota a la piscina y el cura nos sacaba fotos. Algunas de estas las ponía en el diario mural, las divertidas, las que se podían ver, y las otras ustedes se imaginarán dónde las tenía”, contó.

Si bien, no reveló la identidad del sacerdote, insistió en que en ese tiempo no pensaba nada extraño. “En su minuto haberme confesado con ese un cura y que me haya dicho 'usted ya es un torito que tiene las bolas grandes', y te pegaba la tocada. En ese minuto nosotros decíamos, oye que choro este cura, porque te confesabas y te hablaba directo, tiene un lenguaje mucho más cercano”, recordó.

Con ello, insistió en que hoy hubiera reaccionado de otra manera. “Hoy que tengo 43 años y que tengo dos niños, si mis hijos llegan a contarme algo parecido, voy a dejar la cagá en el colegio. Entonces, hay una generación como la mía que ha pasado 20 años y algunos han manifestado esto pero no lo han querido hacer público. Estas cosas pasaban”, concluyó el aniamdor.