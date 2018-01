Kim Kardashian anunció el nombre de su tercera hija

La celebridad estadounidense Kim Kardashian reveló el nombre que tendrá su tercera hija con el rapero Kanye West, la que nació hace unos días luego de ser gestada mediante el procedimiento de vientre de alquiler.

En su cuenta de Twitter, la estrella del reality familiar "Keeping up with the Kardashians" informó que la pequeña se llamará Chicago West.

En otro mensaje en la en la misma red social, Kardashian publicó un mensaje que decía "North, Saint & Chi", donde mencionó a los niños North, de cuatro años, y a Saint, de dos.

El nombre sería un homenaje para West, ya que si bien es oriundo de Atlanta, fue criado en la ciudad de Chicago.