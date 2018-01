Coté López respondió a quienes critican su contenido en Instagram: "Yo no tengo que demostrarle inteligencia a nadie"

La modelo María José "Coté" Lopéz respondió a quienes critican el contenido que publica en Instagram, el que está marcado por hechos de su vida diaria y algunos tutoriales de belleza que comparte con sus seguidores.

En la misma plataforma, la estudiante de psicología publicó una foto en donde aparece frente a un notebook y con guías de estudio, en donde reflexionó sobre lo que la gente considera como "inteligente" o "tonto".

"Estudio psicología (para los que me preguntaban ayer) voy por el último año (si es que paso los exámenes que tengo en 2 semanas más). PD: para las señoras que encuentran que el contenido que subo en Mí Instagram es superficial y sin contenido, el problema no está en mí, está en ustedes. Son ustedes las que están equivocadas de lugar. Si buscan teorías biológicas váyanse a una biblioteca será mejor pue’ yo no tengo que demostrarle inteligencia a nadie (igual no sé si podría demostrarla)", escribió.

Lopéz afirmó que "creo que la gente está tan equivocada en el concepto que tienen de inteligencia... reírse de uno, hablar tonteras, ser alegre es ser tonto ...yo me pregunto y ser inteligente ¿qué sería ? Andar con cara de poto escribiendo en otros Instagram ? Vaya..... Interesante ....".