Continúa la polémica: alcalde de Talagante irá a tribunales por show de Los Tres

Luego de la presentación que realizaron Los Tres en el “Festival del Verano 2018 en Talagante y que ha dado que hablar entre las autoridades y los asistentes, continúa la polémica, ya que el alcalde de la comuna, Carlos Álvarez, anunció acciones legales en contra del grupo liderado por Álvaro Henríquez.

Además de lo que ya se había conocido sobre la discusión entre el cantante y el periodista municipal, esta vez habló el mismo jefe comunal, quien aseguró que le dijo al vocalista cuando bajó del escenario: “Te digo al tiro en tu cara, yo, el alcalde de Talagante. ¡Que te pague el Viejito Pascuero, porque no te daré ni un peso!”, consignó La Cuarta.

Además de anunciar que no le pagarán, el jefe comunal precisó que también irá a tribunales por incumplimiento de contrato. “(…) No se prestaron los servicios. Estaba todo pactado, cantidad de canciones, todo, nosotros cumplimos, ellos no. Desde junio se acordó todo, es algo de mínimo respeto y profesionalismo”, remató.