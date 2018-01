Acusan a Alexis Sánchez de haberle pagado $850 mil a una estudiante para tener sexo

Paulina Sobierajska, una estudiante de 20 años aseguró que el fichaje del Manchester United, Alexis Sánchez, le ofreció mil libras (850 mil pesos chilenos) a cambio de tener sexo según publicó el diario The Sun

La joven contó su versión en el periódico sensacionalista, asegurando que el tocopillano le dijo por "¿cuánto dinero -debo pagar- por hacer el amor contigo?". Luego de eso habrían tenido una serie de encuentro en el departamento del jugador desde el 25 de agosto del año pasado.

Las declaraciones encendieron la polémica pues el goleador mantiene una relación con la actriz Mayte Rodríguez.

Según la mujer se habrían conocido en un bar. "Había un tipo mirándome y sonriendo. No sabía quién era. Siguió mirándome y riendo. Fue muy raro. Él dijo que Alexis le pidió que me pidiera a mí un precio de cuánto costaría hacer el amor conmigo. Quedé asombrada. Hice un chiste y le dije que serían 10 mil libras para hacerlo lucir estúpido", comentó.

Sobierajska, insistió en que después de eso Alexis le envió varios Whatsaaps a pesar de que estaban en el mismo recinto.

"Déjame saberlo, puedes confiar en nosotros sin preocupaciones. Tendremos mucha diversión. Mi departamento no está lejos de aquí. Podemos besarnos y hacer el amor".

Sin embargo, ella le dijo a The Sun, que respondió que no sabía mucho español, a lo que el ex Cobreloa habría replicado “el amor no es un dialecto. Me gustas, estás sexy". Según ella todo se habría concretado cuando el delantero de envió un mensaje con la dirección de su departament en Kensington.

"Alexis me abrazó y me ofreció champagne. Me hizo un striptease, se sacó su camiseta y bailó para mí. Tiene un cuerpo fantástico. Es realmente entretenido. Habla mitad inglés y mitad español y es un chico que luce muy bien", dijo a The Sun.