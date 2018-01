Gala compartió hermosa reflexión para su futura hija: "Trataré de hacerte una mujer noble"

La exchica reality Gala Caldirola está a punto de terminar su embarazo y finalmente tener en sus brazos a su hija Luz Elif. Durante estas 30 semanas, la modelo ha capturado cada momento, sensaciones y pensamientos que ha tenido durante el proceso.

En esta oportunidad, compartió una imagen de una pintura que representa "llevar vida en el interior de una mujer" junto a un potente y hermoso mensaje de lo que ella espera de este nuevo proceso de madre.

"No prometo enseñarte a ser una mujer perfecta, pues solo podré enseñarte lo que sé. De momento trataré de hacerte una mujer noble, para que nunca te falten personas en las que confiar", escribió.

Y sigue: "Una mujer fuerte, para que nadie te pueda lastimar. Una mujer libre, para que nadie te pueda obligar.

Una mujer independiente, para que ni siquiera yo te haga falta, el día que falte".

La modelo que vive en Turquía junto al seleccionado nacional Mauricio "Huaso" Isla, también detalló que ayudará a su pequeña a conseguir sus sueños como lo hicieron sus padres con ella.

"Intentaré que veas el mundo a través de mis ojos para que te des cuenta de que lo que más brilla en esta vida no es el oro, sino el sol. Así nunca necesitarás demasiado para ser feliz, solo abrir los ojos cada mañana será un buen motivo para sonreír".

Además, se refirió también a la belleza interior. "Ojalá seas un poco vanidosa, quiero que sepas que serás hermosa! por qué no decirlo, yo siempre fui un poco insegura... Pero te haré saber también, que ser hermosa no es solo cuestión de verse bien, si no de sentirse bien. Y no sé, que más sé...pero si prometo que todo lo que no sepa, por ti lo aprenderé".