Jennifer Lawrence fue nominada a los Razzies, los Oscar a lo peor de lo peor de Hollywood

La actriz Jennifer Lawrence y la película "Fifty Shades Darker" lideraron las nominaciones de los Razzies, los anti-premios que son considerados como los Oscar a lo peor de lo peor de Hollywood.

Lawrence, que en 2012 ganó un premio en la Academia por "El lado luminoso de la vida", ahora vivió el otro lado, al estar en el listado de peor actriz por su rol en "Mother!".

La estadounidense compite en al deshonrosa categoría junto a Katherine Heigl ("Unforgettable), Dakota Johnson ("Fifty Shades Darker"), Tyler Perry (que se viste de mujer en "Boo 2! A Madea Halloween") y Emma Watson ("The Circle").

En cuanto a película, "Fifty Shades Darker" es por lejos la más mencionada en el listado. La adaptación de la famosa novela romántica-erótica de E. L. James tiene amplias posibilidades de triunfo en varias categorías.

Otras de la cinta que están nominadas son "The Emoji Movie" y el remake de "Baywatch".

- "Baywatch"

- "The Emoji Movie"

- "Fifty Shades Darker"

- "The Mummy"

- "Transformers: The Last Knight"

- Katherine Heigl ("Unforgettable")

- Dakota Johnson ("Fifty Shades Darker")

- Jennifer Lawrence ("Mother!")

- Tyler Perry ("Boo 2! A Madea Halloween")

- Emma Watson ("The Circle")

- Tom Cruise ("The Mummy")

- Johnny Depp ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales")

- Jamie Dornan ("Fifty Shades Darker")

- Zac Efron ("Baywatch")

- Mark Wahlberg ("Daddy's Home 2 and Transformers: The Last Knight")

- Javier Bardem ("mother!" y "Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales")

- Russell Crowe ("The Mummy")

- Josh Duhamel ("Transformers: The Last Knight")

- Mel Gibson ("Daddy's Home 2")

- Anthony Hopkins ("Collide and Transformers: The Last Knight")

- Kim Basinger ("Fifty Shades Darker")

- Sofia Boutella ("The Mummy")

- Laura Haddock ("Transformers: The Last Knight")

- Goldie Hawn ("Snatched")

- Susan Sarandon ("A Bad Moms Christmas")

- "Baywatch"

- "Boo 2! A Madea Halloween"

- "Fifty Shades Darker"

- "The Mummy"

- "Transformers: The Last Knight"

- Darren Aronofsky ("Mother!")

- Michael Bay ("Transformers: The Last Knight")

- James Foley ("Fifty Shades Darker")

- Alex Kurtzman ("The Mummy")

- Tony Leonidis ("The Emoji Movie")

- Cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales ("Fifty Shades Darker")

- Cualquier combinación de dos humanos, dos robots o dos explosiones ("Transformers: The Last Knight")

- Cualquier combinación de dos emojis desagradables ("The Emoji Movie")

- Johnny Depp y su gastada rutina de borracho ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales")

- Tyler Perry y el vestido viejo andrajoso o la peluca gastada ("Transformers: The Last Knight")

- "Baywatch"

- "The Emoji Movie"

- "Fifty Shades Darker"

- "The Mummy"

- "Transformers: The Last Knight"