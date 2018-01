Katy Perry reveló los "retoques" estéticos a los que se ha sometido

La cantante estadounidense Katy Perry decidió despejar definitivamente los rumores sobre las posibles cirugías plásticas a la que se habría sometido, reconociendo algunas intervenciones pero asegurando que gran parte de sus atributos son "reales".

En una nota a Refinery 29 , la intérprete de "I Kissed a Girl" afirmó que "he recurrido al láser y me he inyectado relleno debajo de los ojos. Se lo recomiendo a todo el mundo que tenga problemas con las ojeras; todo lo demás es real".

Pese a señalar que sus anatomía es "natural", la artista pop de 33 años apoyó a las personas que recurren a las cirugías estéticas para cambiar alguna parte del cuerpo que no les guste.

"Si alguien quiere retocarse la nariz para sentirse mejor ¡adelante! Haz lo que te haga sentir mejor contigo mismo", señaló. Aparte de los "retoques", la cantante también reconoció que el acné fue un gran problema en su vida, el que ha enfrentado y superado con el uso de diversas cremas faciales en los últimos años.