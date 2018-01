Murió el actor que interpretó a Tinky Winky en los Teletubbies

A los 52 años murió el actor Simon Shelton Barnes, conocido por interpretar a Tinky Winky en el programa infantil "Teletubbies".

El artista dio vida al personaje desde 1997 hasta el 2001, cuando finalizó la serie.

Su deceso se produjo el pasado miércoles, pero se dio a conocer hoy. Las causas se desconocen.

Tinky Winky fue duramente criticado por sus supuestas inclinaciones homosexuales, como llevar una cartera o ser de color morado.

John Simmit, quien interpretada a Dipsy, el teletubbie verde, se despidió de él en Twitter: "Que semana ! RIP Simon Shelton alias Tinky Winky: recordando los muchos buenos momentos".

What a week ! RIP Simon Shelton aka Tinky Winky : remembering the many good times. Rest easy pic.twitter.com/4uyJDBoJdO