Expectación por anuncio de Elton John: podría dejar los escenarios

El cantante y compositor británico Elton John tiene previsto un anuncio sobre su futuro que, según especula la prensa local, podría ser la retirada de los escenarios.

"Hay un evento en Londres esta noche durante el cual Elton realizará un anuncio", dijo su publicista. Además, confirmó que en Nueva York está previsto un acto simultáneo.

"Finalmente, he decidido que mi futuro está en...", escribió ayer en Twitter el icónico artista de 70 años. "El futuro será desvelado. ¿Están preparados?", pregunta hoy a sus fans en un tuit promocional del evento.

John, nacido como Reginald Kenneth Dwight, tiene agendados una serie de conciertos en Las Vegas hasta el 19 de mayo, además de actuaciones en Georgia el 30 de junio y 1 de julio. Además, tiene previsto asistir al homenaje en directo que rendirán a su trayectoria artistas como Miley Cyrus, John Legend y Sam Smith en Nueva York el próximo martes, organizado por la Academia estadounidense de la Grabación tras la gala de los Grammy.

El año pasado, el cantante de éxitos como "Goodbye Yellow Brick Road", "Sacrifice", "Don't Go Breaking My Heart" o "Candle In The Wind" tuvo que cancelar varios conciertos en Estados Unidos debido a una infección bacteriana tras enfermar durante un vuelo desde Chile. Segín las casas de apuestas, Elton John es además el favorito para cantar en la boda del prí¬ncipe Harry y la actriz estadounidense Meghan Markle, el próximo 19 de mayo.