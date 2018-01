Modelo acusó a David Copperfield de haberla drogado y violado cuando tenía 17 años

La ex modelo estadounidense, Brittney Lewis, acusó al mago David Copperfield de haberla drogado y violado en 1988, cuando ella tenía 17 años.

La mujer dijo que conoció al ilusionista durante un concurso de belleza donde él era jurado. Intercambiaron números de teléfono y él la invitó a uno de sus shows.

Lewis dijo que el mago vertió algo en su copa y se la dio a beber, tras lo cual la modelo entró en un estado de semiconsciencia.

"Recuerdo que me quitó la ropa y después me estaba besando en la cara y luego recuerdo que comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro. Tan pronto como empezó a bajar, me desmayé por completo". dijo a The Wrap.

A la mañana siguiente el mago habló con ella porque "quería que supiera que no pasó nada porque era menor de edad". "Me dijo: 'No te la he metido'", comentó.

Copperfield salió al paso de la denuncia afirmando que expresaba su apoyo al movimiento #MeToo contra el acoso sexual, al tiempo que recordó que en el pasado había sido acusado falsamente y que estaba a punto de "capear otra tormenta".

En 2007 fue acusado de abuso sexual por otra mujer, denuncia que investigó y descartó el FBI.