Dani Palavecino y su separación: “Los dos estamos conformes con la situación”

La actriz de “Wena Profe” de TVN, Dani Palavecino abordó en conversación con LUN, el video meme que realizó a raíz de su separación del también actor, Santiago Tupper.

“Fue ser consecuente, es lo que me surge, no es algo premeditado. Simplemente me nació” dijo la actriz, quien además sostuvo que no le importa si el meme tiene una mala recepción. “Estoy curada de espanto”.

Sobre la separación, Palavecino se refirió brevemente y dijo que “estoy bien, tranquila. Obviamente es triste, pero siento que los dos estamos conformes con la decisión”.

“La separación fue súper en buena onda, fue por diferencias” dijo.