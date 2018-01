Gwyneth Paltrow dijo que Brad Falchuk "es el hombre con el que estaba destinada a estar"

13:58 La actriz dijo que está lista para casarse con el productor y guionista. Sobre su ex, Chris Martin, declaró que "es como mi hermano".

La actriz Gwyneth Paltrow dijo que su novio, el productor y guionista Brad Falchuk, es el amor de su vida.

"Él es el hombre con quien debo estar. Estoy lista para casarme", declaró al programa The Late Show de Stephen Colbert.

"La mitad de mi vida he tratado de aceptar cuán complejo puede ser el amor romántico (...) He decidido probarlo de nuevo, porque creo que he encontrado al hombre con el que estaba destinada a estar", agregó.

La pareja se conoció durante la aparición de la actriz en la serie Glee en 2010, en la que trabajaba Falchuk y llevan tres años juntos.

La ganadora del Oscar habló también de la buena relación con su ex, Chris Martin, al que calificó como su "hermano".

"Él es como mi hermano, somos muy familiares. Es agradable, es grandioso", expresó sobre el cantante, con quien tuvo dos hijos.

?? Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el Ene 8, 2018 at 8:59 PST