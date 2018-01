Leonor Varela reveló episodio de acoso sexual en Hollywood: "Cuando sentí la energía del depredador, yo me tapé"

16:27 La actriz chilena contó que fue atacada por una persona cuya identidad no entregó. También afirmó haber tenido problemas con Harvey Weinstein, quien desató la serie de denuncias en la industria cinematográfica.

La actriz chilena Leonor Varela, quien hace varios años desarrolla su carrera en Estados Unidos, se sumó a las denuncias por acoso sexual en Hollywood, las que han movilizado a las mujeres de la industria bajo el movimiento "Time's Up".

En una entrevista a La Segunda , la nacional -que internacionalizó su carrera con la cinta "Cleopatra" de 1999- reveló su propia experiencia, afirmando que pese a todo "tuve mucha suerte. Tengo la suerte de ser súper fuerte y de no dejarme tratar como objeto".

Varela, quien no entregó el nombre de su atacante, afirmó que se sintió identificada con los dichos de Natalie Portman, quien había afirmado que había adaptado su conducta a un "terrorismo sexual".

"Cuando yo sentí la energía del depredador, yo me tapé. Mis primeros papeles después de 'Cleopatra' fueron cosas que hice para afearme, para valorar lo que tenía adentro más que lo que tenía afuera", contó la actriz.

Por su caso, afirmó que al sentirse atacada "tuve que agacharme y salir corriendo. Literalmente, porque se te echan encima y tienes que correr a la puerta y salir del lugar".

La chilena señaló que a través de aquel personaje atrajo la atención de Harvey Weinstein, el productor que ha recibido decenas de denuncias por abuso sexual, y quien desató la revelación de los casos.

Sobre su experiencia con el estadounidense, Varela contó que "cuando llego a Estados Unidos con 'Cleopatra', yo estaba en un póster sensual y provocativo en todas las paradas y sé que Weinstein tomó el teléfono y llamó a mi agente, y le dijo: 'Pongan a esa niña bajo mi contrato'".

"Yo hice una película con ellos, un western, pero nunca me sentí cómoda jugando ese juego. Cuando habían cenas, yo no iba. ¿Y cuál es el precio que pagué por eso? Nunca más me volvieron a contratar. Tenía un contrato por cuatro películas e hice una", agregó.