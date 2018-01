China Suárez contó que ama andar desnuda en su casa

A pocos días de convertirse en madre, la modelo argentina Eugenia "China" Suárez (25) reveló algunas de sus intimidades junto a su pololo Benjamín Vicuña.

En una entrevista con la revista argentina "Para ti" , una de las confesiones que más llamó la atención de la protagonista del "Hilo Rojo" es su afición por el nudismo en casa. "Yo amo andar desnuda por mi casa", dijo.

"A ver. Lo aclaro bien para que después no me lleguen reclamos o críticas: sólo ando desnuda cuando estoy con Benja y Rufina (su hija de 4 años). ¡Si están los hijos de Benja me visto!", sostuvo.

Y agregó que a veces el actor chileno le dice: "Ya Chinita, ponte algo. Te ven desde la ventana'. Asegura que nunca conoció a nadie que fuera tan fan del nudismo como yo", agregó.

Sobre su parto que se aproxima, la actriz dijo que está preparada para el parto en una clínica y le da igual si es cesárea o parto normal. De todas maneras, algunas amigas han intentado convencerla tener al bebé en casa, pero ella se niega.

"Me gustaría (parto natural) pero no tengo esa obsesión de algunas mujeres por el parto natural. Lo dejo en manos de Dios y de la ciencia. Rufi venía para parto natural y fui a cesárea porque tenía una vuelta de cordón y mi obstetra decidió llevarme a quirófano", sostuvo.

La trasandina está de lo más relajada. "Casi no me doy cuenta que estoy esperando un bebé si no fuera por la ansiedad de la gente que me pregunta: "¿ya sabés si es varón o nena? ¿Cómo se va a llamar?".