Ágatha Ruiz de la Prada dijo que "no practica sexo" y que "no lo necesita"

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada realizó una confesión que llamó la atención de los medios en España, pues dijo que ella "no practica sexo" y que no lo necesita.

La reconocida mujer de 57 años se separó de su exmarido, el periodista Pedro J. Ramírez en noviembre de 2016. Antes que se acabara ese mismo año, él confesó que había comenzado una relación con otra mujer: la abogada Cruz Sánchez de Lara.

Sin embargo, la diseñadora sigue soltera y dijo estar bien como está, que no necesita un hombre a su lado y tampoco sexo.

"Si tuviera novio lo diría. Es que yo no tengo esas necesidades. Soy una persona bastante bien educada, soy de otra generación, no tengo problemas, no tengo necesidad...

Yo no tengo ganas, yo no tengo ganas de eso. De verdad. A mi me gusta que me digan 'ay que mona'. Yo no necesito de esas alegrías, no lo necesito", confesó a Telecinco

Ágatha Ruiz de la Prada mantuvo una relación por 30 años junto a su exmarido y con él tuvo dos hijos, Tristán y Cósima.