Yamila Reyna confesó haber sido estafada por su pareja: "Se quedó con mi auto, con mi cuenta corriente, con todo"

En un nuevo capítulo de “La Divina Comida” participó la actriz argentina Yamila Reyna, contando por primera vez en televisión la experiencia de ser estafada por parte de una ex pareja.

La confesión se dio cuando explicó su llegada a Chile cuando tenía 20 años, detallando que su padre era un poderoso influyente en el país trasandino y que por esto mismo su familia fue víctima de un intento de secuestro express.

“Me quisieron secuestrar a mí cerca de mi casa en Buenos Aires. Y ahí mi papá me dijo, yo estaba entre que me venía y no me venía, y mi papá me dijo: 'andáte'. Yo llegué a Chile y sentí que era mi lugar en el mundo", reflexionó.

A esos malos momento se sumó uno nuevo cuando ya estaba radicada en Santiago “Hace ocho o nueve años que yo hago stand up. Que de hecho, fue realmente una necesidad, porque yo volví de vivir, me fui a México y cuando volví, yo estaba en pareja hace muchos años y esa pareja me estafó, literalmente, y se quedó con todo. Se quedó con mi auto, con mi cuenta corriente, con todo", recordó con tristeza.

Y es que juntos se fueron a vivir a México y dejó a su ex a cargo de todas sus cuentas. “(…) Le hice un poder que cobraba toda mi plata, y yo poder vivir tranquila en México por si no trabajaba, mi mamá o lo que sea, yo tenía mi cuenta corriente con lucas. Y él vivió de mi plata de hecho, todo ese año. Y las vueltas de la vida, que esa persona nunca salió adelante", remató.