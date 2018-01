Rocío Marengo dijo que si las mujeres no andan "de putonas", no las acosan en TV

10:13 “En este medio nadie te va a hacer nada que no quieras, hay chicas a las que no les creo nada”, dijo. Lo hizo en Argentina para defender a un conductor acusado de acoso sexual.

Rocío Marengo está en el ojo del huracán en Argentina luego de la polémica defensa que hizo del conductor de TV Roberto Pettinato, quien está siendo denunciado por acoso sexual

En lo medular, la chica del "baile del koala"; dijo que si en los trabajos las mujeres no andan "de putonas", entonces no les pasa nada en ese medio.

“Hay chicas que dan un piecito y si vos das un piecito, hay chicas que aprovechan. Cuando vas a laburar y hay respeto y no estás en papel de 'putona' no te pasan esas cosas, igual no pongo las manos en el fuego por nadie. Abusador serial no es, porque a mí no me abusó", dijo en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

"En este medio nadie te va a hacer nada que no quieras, hay chicas a las que no les creo nada (...) hay mujeres que se regalan para tener un lugar en un programa, ahí también hay una mina que quiere trepar, una mina linda aprovecha que es linda. Hay casos que a mí me gustaría que hablen que sí son casos de violencia de género y acoso, mujeres de barrio, mujeres de alguna provincia", dijo tajante, agregando que con Pettinato no vio nada que saliera del humor, pero que sí vio "chicas regalándose a productores, a humoristas, vi chicas permitiendo que Santiago Bal les toque la cola".