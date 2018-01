Juan David Rodríguez se defendió tras ser bajado del escenario: "Hay injurias sobre mi estado"

El ex cantante de Rojo, Juan David Rodríguez, se defendió luego de la polémica con el alcalde de la comuna de Los Ríos, Samuel Torres, quien lo bajó del escenario en una presentación en la plaza cívica de la localidad.Rodríguez dijo a LUN que luego de que el animador lo despidió del escenario, "me bajé y me contaron que mis bromas fueron de mal gusto".En la misma publicación, el alcalde de Los Lagos, dijo que "lo vi pasar con un combinado y fumando. En el escenario lo vi eufórico, no puedo interpretar su estado alcohólico, porque eso se comprueba con un examen, pero algo pasaba con él".El artista sin embargo, descartó las acusaciones ya anunció que "comenzaré acciones legales porque hay injurias sobre mi estado".Además el ex participante de Rojo planteó que "el lunes le escribí un correo al alcalde donde le pedí disculpas por si se sintió pasado a llevar".