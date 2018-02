Julia Fernández y candidatura a reina de Viña: “Estoy muy contenta de dejar la imagen del reality de ser jote”

Julia Fernández se está preparando al cien por ciento para disputar la candidatura a reina del Festival de Viña 2018. Según comentó, su idea es ser conocida tal cual es y no bajo un personaje.

“Siento que como personaje público genero un amor gigantesco y un odio, y eso lo generó el reality. Ahora, con la candidatura a Reina de Viña, me están conociendo de verdad”, dijo a La Cuarta.

Con ello insistió que todo en un reality es armado, situación que podrá revertir con esta nueva experiencia. “Ahora me están conociendo de verdad, que soy sincera, transparente y muchos me están aceptando. (…)Estoy muy contenta de dejar la imagen del reality de ser jote, para ser una persona normal”, insistió.

TRAGEDIAS

La vida de la modelo no ha estado exenta de desgracias, como la muerte de su padre, de su primer pareja o el accidente junto a Ignacio Lastra. Con ello, aclaró que ya no tiene relación con el maniquí, quien se encuentra en un proceso de rehabilitación.

“El 2017 fue muy fuerte, infelizmente no tengo más contacto con él. Él no quiere y es súper respetable, hay mucha gente que no quiere ver y hay que respetar su espacio. Insistí mucho y decidí dar un paso hacia atrás y dejarlo vivir la vida como él quiere. Él sabe que si me quiere llamar, estaré siempre”, reconoció.