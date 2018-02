Julia Fernández: "Ignacio no me quiere ver"

Pese a que la modelo brasileña Julia Fernández estaba prácticamente dedicada al cuidado de su pololo, Ignacio Lastra , hace poco él decidió terminar su relación , una medida que aunque dolorosa, la extranjera respetó porque a su juicio, Ignacio debe tener sus tiempos.

Recordemos que ambos sufrieron un accidente vehícular en Providencia el año pasado y que el auto en que viajaban se incendió. Ella sufrió una fractura, pero él terminó con el 90% del cuerpo quemado y estuvo cuatro meses en la Clínica Indisa.

En conversación con Eugencia Lemos en La Tercera, la brasileña contó que él decidió terminar y que "(Ignacio) no me quiere ver . Él no me quiere ver a mí, no quiere ver a los amigos. Tiene que ver su proceso, déjenlo tranquilo. Pero yo estoy acá”.

Consultada sobre si respeta la decisión de Lastra, respondió: “Obvio, por supuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Llegar con un arma y ‘¡abra la puerta!’?. No”, contó agregando que él ya le había manifestado su apoyo a una posible candidatura a reina de Viña del Mar.