Mon Laferte lanzó video de su canción "Antes de ti": ella lo dirigió

Mon Laferte lanzó el nuevo videoclip de su canción "Antes de ti", el que tiene la particularidad de que fue dirigido por ella misma.

La cantante lo presentó por medio de un Facebook Live donde contó que el tema lo escribió durante el Amárrame Tour y que es del tono de las canciones que le gustan: cursis y sufridas.

"Esta canción me gusta mucho cantarla porque es de estas que la gente ya no hace. Yo me siento como una viejita, una abuelita, me gusta la nostalgia, me gustan estas canciones con letras súper cursis que podemos dedicar. Que nos duelen aunque no nos hayamos enamorados, aunque no nos hayan dejado, que igual nos duele”, contó.