Ex tenista argentino reveló detalles de una fiesta descontrolada que vivió con el “Chino” Ríos

Las palabras de Marcelo “Chino” Ríos han recorrido el mundo las últimas semanas después de insultar a un grupo de periodista que lo querían entrevistar por su participación en la Copa Davis. Tal fue el revuelo que causó que la noticia llegara a oídos de Gastón Gaudio, panelista del programa argentino “Perros de la Calle” de radio Metro y ex campeón de Roland Garros.

El otrora jugador conoció al “Chino” cuando ambos estaban activos en este deporte y decidió desclasificar una experiencia que vivieron juntos cuando salieron de fiesta. Según relató Gaudio, todo pasó cuando quedaron eliminados del torneo de Suiza.

Para pasar las penas el Chino lo invitó a salir, contó. “Vamos a un lugar, que era lo único que había, un bolichito, entramos. Todo un lugar muy bar, boliche, pero muy fino. Todo de vidrio, seguridad, todos inmaculados”, dijo.

“Tres de la mañana, yo no podía más. Ya el Chino había hecho todos los escándalos que podés hacer en un lugar, pero nunca era suficiente”, continuó.

“A último momento, yo le digo: “Chino, ya no puedo más, me voy’. Y me dice: ‘No, no, no, espera un poco, acompáñame’. Lo sigo y se mete en el baño de mujeres, directo”, agregó Gaudio. “No sé si se confundió, yo creo que sabía bien adónde iba (…) Yo lo veo y le digo: ‘¿Qué hacés, estás loco?’. Me dice: ‘No, no, no, que por acá entró una amiga, que la quiero ver’”.

La intervención de Marcelo no pasó desapercibida para los guardias del lugar y tal como dijo Gaudio, la idea no terminó nada bien. “Me quedo esperando afuera. Y a los siete minutos lo veo. Un gigante agarrándolo de la colita al Chino Ríos, y lo empuja de patitas a la calle. Pero tirándolo así como una basura, como en las películas”, relató.