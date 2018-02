Hallan muerto al hermano desaparecido de actriz de Sex and the City

El hermano desaparecido de la actriz Kim Cattrall ha aparecido muerto, según indicaron el domingo la estrella de "Sex and the City" y la policía canadiense.

La actriz había acudido a medios sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su hermano Christopher Cattrall, que según dijo había desaparecido de su casa en Lacombe, Alberta. El domingo por la tarde indicó en Twitter que su familia anunciaba el "fallecimiento inesperado" de su hermano.

La Policía Montada de Canadá emitió un comunicado indicando que el hombre, de 55 años, fue encontrado muerto en su finca rural. Había una investigación en marcha, señaló la policía, aunque "la información preliminar indica que su muerte no se considera sospechosa".

Cattral pidió en su tuit privacidad para su familia, pero también dio las gracias a los usuarios de medios sociales por su "aluvión de amor y apoyo en este momento difícil".

It is with great sadness that myself and my family announce the unexpected passing of our son and brother, Chris Cattrall. At this time we ask for privacy. We want to thank you all on social media for your outpouring of love and support in this trying time. pic.twitter.com/n4dQAMrTvS