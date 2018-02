Star Wars: Liberaron el teaser de "Solo" 11:53 El segundo spin off para el cine de la saga se estrenará en mayo y cuenta con las actuaciones de Emilia Clarke y Woody Harrelson y de Aiden Ehrenreich en el rol que personificó Harrison Ford.

Ayer, durante la transmisión de la final del fútbol americano (Super Bowl), se exhibió un spot de TV de "Solo", el segundo spin off para el cine de Star Wars, luego de Rogue One. anunciando el estreno del teaser oficial que fue liberado hoy.



"Solo" narra la historia de Han Solo (Aiden Ehrenreich) y sus primeras aventuras junto a Chewbacca (Joonas Suotamo) y Lando Calrissian (Donald Glover).



La cinta tiene fecha de estreno el 25 de mayo en EE.UU. y en ella además participan Emilia Clarke (Game of Thrones), Woody Harrelson (True Detective) y Thandie Newton (Westworld).



