Actor de "Stranger Things" está en Punta Arenas para viajar a la Antártica

El actor de la famosa serie "Stranger Things", David Harbour y quien le da vida al policía Jim Hopper, está en Chile.

Harbour está en Punta Arenas e invitado por Greenpeace, se embarcará en el rompehielos Arctic Sunrise para viajar hacia la Antártica.

Su visita se gestó por redes sociales y la idea es que apoye la creación del área protegida marítima más grande del mundo, con 1,8 millones de kilómetros cuadrados en la Antártica.

La llegada del estadounidense se suma así a la de Javier Bardem a la zona.

Hey @Greenpeace , how many retweets to send me someplace to tell emperor penguin couples I think they have terrific parenting ideologies? Perhaps hone the Hopper dance with the males...