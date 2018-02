Karla Constant sufrió esguince cervical por bromear con Ivette Vergara: "Nos pudimos haber matado"

Vergara y Constant decidieron jugar fuera de pantalla y mojarse, sin embargo tropezaron y se golpearon con una jardinera de concreto ubicada en el lugar, según contó Vergara a LUN.





En dichos al mismo medio Constant explicó la situación: "se nos enredaron las piernas y estábamos con tacos. El piso tiene unas perforaciones para que escurra el agua que cae de los baldes. Lo único que recuerdo es que nos desequilibramos y terminamos en el piso".





"Nos pegamos en las jardineras de concreto que menos mal no tienen borde porque son redondeadas. Están justo después de los baldes. Ahí nos pegamos en la cabeza. Yo quedé peor porque me hice un corte más arriba de la oreja y la Ivette se me cayó encima. Tengo un chichón enorme, nunca había sentido un dolor tan grande en mi vida".





Constant sufrió un esguince cervical y regresará el lunes al matinal. "Estoy tan arrepentida, menos mal que la sacamos barata", dijo.





"Llore mucho esa tarde porque tomé conciencia de que fue un accidente tonto. Es distinto cuando te tiras en parapente y sabes que te puede pasar algo. Fue una tontera, pero nos pudimos haber matado" sostuvo Constant.









Una de las animadoras del matinal Mucho Gusto de Mega, Karla Constant, terminó con un esguince cervical por bromear junto a otra de las conductoras, Ivette Vergara con los baldes de agua del segmento "El balde de la plata".