Loreto Valenzuela y su elogiada imagen en bikini: “No lo uso en público porque me da pudor”

10:49 La actriz, subió una imagen a las redes sociales de sus vacaciones y se llenó de buenos comentarios. Dijo que en la playa no utiliza la prenda pues “la gente me mira un poquito mucho”.

La actriz Loreto Valenzuela (63) se refirió en conversación con LUN a la imagen en bikini que subió a su cuenta en Instagram y que le valió diversos elogios de parte de sus seguidores.

“La verdad no uso bikini en público, sólo en la lancha de mi marido porque me da pudor. La gente me mira un poquito mucho en la playa” sostuvo.

La imagen fue capturada en Pucón donde vacaciona desde hace 10 años y, Valenzuela dijo al respecto que “sé que estoy bien, pero ya no tengo 20 años”.

“Siempre he sido flaquita. Tengo el mismo cuerpo hace mucho tiempo. Me cuido comiendo” dijo Valenzuela, quien se prepara para participar de la gala del Festival de Viña del Mar.