Wilma González se mostró "sin pose, sin nada, con algo de celulitis como casi todas"

La modelo española Wilma González dio a conocer que se dio un respiro en sus hábitos alimenticios y deportivos para disfrutar de las cosas que le gustan, a través de una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram.

"He disfrutado comiendo lo que quería, todo tipo de licencias jajajaja fueron muchas horas de trabajo, sin pareja y con algo me tenía que sacar el estrés..." dijo González.

La modelo además describió su foto: foto así sin más, sin pose, sin nada... con algo de celulitis como casi todas, no soy perfecta pero me siento bien conmigo y me gusta mi 'pompis'".

"Bienvenidos chocolates, vinos, quesos y carbos varios. Siempre hay tiempo para tratamientos, gym y dietas!!! Un paréntesis más que merecido para mí" dijo la española.