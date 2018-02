"Renzo" reaccionó tras fuerte escena de violación en "Perdona nuestros pecados"

Los seguidores de la teleserie de Mega "Perdona nuestros pecados" , saben que es cruda. Y uno de los momentos más violentos de la serie se vivió la semana pasada cuando un grupo de maleantes enviados por Armando Quiroga asaltó y violó a la trabajadora de sus almacenes, Ingrid.

Quien ejecutó el plan fue su leal y maquiavélico empleado, Renzo, que es interpretado por Félix Villar.

Como la escena impactó a muchos, Villar reaccionó en Instagram explicando por qué es necesario que la ficción aborde situaciones de ese calibre.

"Frente al abuso ojalá siempre todos se manifestaran! Y porqué la tv abierta necesita siempre producir ficción? ... para instalar preguntas, para discutir, para empatizar, etc", escribió.

También felicitó a su compañera de labores, Romina Norambuena, que hizo la escena:

"Felicidades por tu talento, trabajo y el amor que le pones en el set, no sólo en esta escena, no sólo delante de la cámara".

Ella, en tanto, sólo recibió felicitaciones por su actuación. En su Instagram también se mostró orgullosa de "poner en la palestra los temas importantes que dan sentido a nuestra labor.

El sábado, Norambuena contó en LUN que fue "lo más difícil que he hecho en televisión".

GRACIAS a la enorme cantidad de gente que me ha escrito, que me sigue, que me felicita y que sufre como lo hace Ingrid ??????#PerdonaNuestrosPecados#NiUnaMenos#Ingrid